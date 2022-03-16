Главный редактор журнала Футбол Артем Франков рассказал, как киевский клуб помогает во время войны России с Украиной.

"Пяти киевским больницам, в которых лечат раненых, перечислено в общей сложности 7,5 миллиона гривен. По 0,5-1,5 миллиона каждой.

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Продолжается благотворительная программа помощи детским домам. Этим Динамо занималось и будет заниматься всегда. В частности, 2,5 млн грн перечислено детдомам Западной Украины. Мало? Как сказать. Тем более, это продолжается и это еще не все", – написал Франков в Telegram .

К слову, противостояние независимой Украины с позорной Россией продолжается. Команды, федерации и спортсмены со всего мира поддерживают нашу страну, которая уже стала символом свободы и несокрушимости.

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