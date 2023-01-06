"Продержаться целый год было нелегко. Мне очень нравится быть на поле, тренироваться и играть, поэтому было очень тяжело. В 2023 году я вернусь с большим желанием играть и показывать, на что я способен. Мне нужно играть, очень рад, что получу возможность делать это в Лондрине.

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Я сделал определенный выбор в жизни в карьере, но не получил необходимых шансов. Пошел в киевское Динамо, ездил на каждую игру сезона, но не играл много и не забивал, ведь игроки на моей позиции были лучше. Потом договорился о переезде в ССА, но в 2022 году я травмировался.

Выступаю на всех возможных позициях в нападении, я – универсальный игрок. Приехал играть на позиции центрального нападающего или слева. Однако смогу сыграть как справа, так и в роли десятки", – цитирует Клейтона Globo .

Напомним, бразилец защищал цвета Динамо в 2020-21 годах, с которым стал чемпионом Украины и обладателем Кубка, хотя провел за киевлян жалкие 9 минут. Дальше были 3 месяца без футбола и переход в ССА (8 матчей). С ноября 2021 года Клейтон вообще не выходил на поле.

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