"Протриматися цілий рік було нелегко. Мені дуже подобається бути на полі, тренуватися і грати, тому було дуже важко. У 2023 році я повернуся з більшим бажанням грати й показувати, на що я здатен. Мені треба грати, дуже радий, що отримаю можливість робити це у Лондріні.

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Я зробив певний вибір у житті, у кар'єрі, але не отримав необхідних шансів. Пішов у київське Динамо, їздив на кожну гру сезону, але не грав багато і не забивав, адже гравці на моїй позиції були кращими. Потім домовився про переїзд в ССА, але у 2022-му я травмувався.

Виступаю на усіх можливих позиціях у нападі, я – універсальний гравець. Приїхав грати на позиції центрального нападника або ліворуч. Проте зможу зіграти як праворуч, так і у ролі десятки", – цитує Клейтона Globo.

Нагадаємо, бразилець захищав кольори Динамо у 2020-21 роках, з яким став чемпіоном України та володарем Кубка, хоч загалом провів за киян жалюгідні 9 хвилин. Далі були 3 місяці без футболу і перехід в ССА (8 матчів). З листопада 2021-го Клейтон взагалі не виходив на поле.

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