Страсти неоднократно вспыхивали еще во время матча, а после завершения игры уже за пределами поля дошло и до драки. Игроки обеих сборных бросились выяснять отношения возле раздевалок, сообщает Le Buteur.

Подвиги Салаха в видеообзоре матча Египет – Марокко – 2:1

В конфликте приняли участие даже Карлуш Кейруш и Вахид Халилходжич – наставники Египта и Марокко соответственно. Опытные тренеры обошлись без махания кулаками, но выразили в адрес друг друга несколько неприятных реплик.

Напомним, Египет в волевом стиле обыграл Марокко и вышел в полуфинал Кубка Африки. Соперником "фараонов" станет Камерун.

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