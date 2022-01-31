Игроки Марокко и Египта подрались после матча Кубка Африки
Четвертьфинальный поединок КАН Египет – Марокко получил неприятное продолжение в подтрибунном помещении.
Страсти неоднократно вспыхивали еще во время матча, а после завершения игры уже за пределами поля дошло и до драки. Игроки обеих сборных бросились выяснять отношения возле раздевалок, сообщает Le Buteur.
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В конфликте приняли участие даже Карлуш Кейруш и Вахид Халилходжич – наставники Египта и Марокко соответственно. Опытные тренеры обошлись без махания кулаками, но выразили в адрес друг друга несколько неприятных реплик.
Напомним, Египет в волевом стиле обыграл Марокко и вышел в полуфинал Кубка Африки. Соперником "фараонов" станет Камерун.
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