Подвиги Салаха в видеообзоре матча Египет – Марокко – 2:1
22:35 - Читати українською
Египет дожал Марокко в матче 1/4 финала Кубка африканских наций. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
"Атласские львы" вышли вперед уже на 7-й минуте встречи. Хакими спровоцировал фол соперника в штрафной, а Буфаль сильным ударом реализовал пенальти.
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Спасать Египет взялся Мохамед Салах. Главная звезда "фараонов" ответил быстрым голом во втором тайме, удачно сыграв на добивании. Он же организовал победный мяч в экстратайме. На 100-й минуте Салах пронесся по левому флангу и идеально выкатил передачу для Трезеге – 2:1.
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