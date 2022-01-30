Египет дожал Марокко в матче 1/4 финала Кубка африканских наций. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

"Атласские львы" вышли вперед уже на 7-й минуте встречи. Хакими спровоцировал фол соперника в штрафной, а Буфаль сильным ударом реализовал пенальти.

Египет – Марокко: Салах, Трезеге и 3 кипер тянут в 1/2 КАН, судья бьет экс-звезду Барселоны, а тот просит красную

Спасать Египет взялся Мохамед Салах. Главная звезда "фараонов" ответил быстрым голом во втором тайме, удачно сыграв на добивании. Он же организовал победный мяч в экстратайме. На 100-й минуте Салах пронесся по левому флангу и идеально выкатил передачу для Трезеге – 2:1.