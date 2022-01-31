Пристрасті неодноразово спалахували ще під час матчу, а по завершенні гри за межами поля дійшло і до бійки. Гравці обох збірних кинулися з'ясовувати стосунки біля роздягалень, повідомляє Le Buteur.

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У конфлікті взяли участь навіть Карлуш Кейруш та Вахід Халілходжич – наставники Єгипту і Марокко відповідно. Досвідчені тренери обійшлися без махання кулаками, але висловили на адресу один одного кілька неприємних реплік.

Нагадаємо, Єгипет у вольовому стилі обіграв Марокко і вийшов у півфінал Кубка Африки. Суперником "фараонів" стане Камерун.

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