Игроки манкунианцев пожаловались руководству клуба на то, что форма, которую используют они во время матчей, слишком тесная.

Лидер Манчестер Юнайтед вызвал гнев фанатов – он отправился в ночной клуб после поражения от Манчестер Сити

Как утверждает Daily Mail, недовольство касается не только футболок, но и гольфов. Некоторые футболисты разрезают свои гетры, чтобы было комфортнее бегать. Проблемы возникли даже у голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана, который из-за слишком тесной футболки, был вынужден с 21 октября выступать в реплике.

Отмечается, что Adidas и клуб уже работают над устранением проблемы, рассчитывая внести "легкие изменения" в форму в течение ближайших недель.

Манчестер Сити разгромил в дерби Манчестер Юнайтед – Онана держал интригу, но Холанд оформил дубль+ассист