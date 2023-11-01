Игроки Манчестер Юнайтед пожаловались на форму от Adidas – Онана вынуждена выходить в реплике
Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны качеством своей экипировки от именитого бренда.
Игроки манкунианцев пожаловались руководству клуба на то, что форма, которую используют они во время матчей, слишком тесная.
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Как утверждает Daily Mail, недовольство касается не только футболок, но и гольфов. Некоторые футболисты разрезают свои гетры, чтобы было комфортнее бегать. Проблемы возникли даже у голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана, который из-за слишком тесной футболки, был вынужден с 21 октября выступать в реплике.
Отмечается, что Adidas и клуб уже работают над устранением проблемы, рассчитывая внести "легкие изменения" в форму в течение ближайших недель.
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