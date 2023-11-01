Гравці манкуніанців поскаржилися керівництву клубу на те, що форма, яку використовують вони під час матчів, занадто тісна.

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Як стверджує Daily Mail, невдоволення стосується не лише футболок, а й гольфів. Деякі футболісти розрізають свої гетри, щоб було комфортніше бігати. Проблеми виникли навіть у голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана, який через надто тісну футболку, був змушений з 21 жовтня виступати в репліці.

Зазначається, що Adidas та клуб вже працюють над усуненням проблеми, розраховуючи внести "легкі зміни" у форму протягом найближчих тижнів.

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