Гравці Манчестер Юнайтед поскаржилися на форму від Adidas – Онана змушений виходити в репліці
Футболісти Манчестер Юнайтед незадоволені якістю свого екіпірування від іменитого бренду.
Гравці манкуніанців поскаржилися керівництву клубу на те, що форма, яку використовують вони під час матчів, занадто тісна.
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Як стверджує Daily Mail, невдоволення стосується не лише футболок, а й гольфів. Деякі футболісти розрізають свої гетри, щоб було комфортніше бігати. Проблеми виникли навіть у голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана, який через надто тісну футболку, був змушений з 21 жовтня виступати в репліці.
Зазначається, що Adidas та клуб вже працюють над усуненням проблеми, розраховуючи внести "легкі зміни" у форму протягом найближчих тижнів.
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