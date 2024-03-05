В текущем сезоне манкунианцы зафиксировали 47 случаев трав и болезней. Девять футболистов были вынуждены пропустить манчестерское дерби с Манчестер Сити (1:3).

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Считается, что нагрузки Эрика тен Хага, возможно, приводят к росту количества травмированных. Некоторые игроки Манчестер Юнайтед считают, что после 62 игр прошлого сезона интенсивность тренировок слишком велика, а нагрузки способствуют росту количества травмированных в команде, сообщает Мanchester Evening News.

Стоит заметить, что только Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо не пропускали матчи из-за травм в этом сезоне.

Сейчас Манчестер Юнайтед находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.

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