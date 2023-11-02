Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка английской лиги после разгрома от Ньюкасла (0:3). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Команда Эрика Тен Хага переживает тяжелый период. В минувшие выходные Манчестер Юнайтед уступил Манчестер Сити (0:3). А в кубковом матче обидчиком манкунианцев стал Ньюкасл, который забил три мяча. "Красные дьяволы" не смогли организовать даже гол престижа.

Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка английской лиги, разгромно проиграв Ньюкаслу – определились все участники четвертьфинала.

Манчестер Юнайтед впервые с октября 1962 года проиграл два домашних матча подряд с разницей в 3 мяча. Ньюкасл в четвертьфинале Кубка английской лиги встретится с Челси. Следующий раунд соревнования пройдет 19 и 20 декабря.