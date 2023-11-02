Джерела в роздягальні "червоних дияволів" повідомили Manchester Evening News про сумніви деяких футболістів команди щодо головного тренера Еріка Тен Хага. Деякі гравці також не вражені загальним напрямком діяльності клубу – керівництво вже цілий рік слідує своїй стратегії, яка не приносить результат.

Історична поразка команди Тен Хага у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3

Частина гравців Манчестер Юнайтед незадоволена виступами своїх партнерів по команді. Вони вважають, що у тренера є "улюбленці", які отримують ігровий час незалежно від виступів.

У вересні Manchester Evening News повідомляв про те, що гравці МЮ почали втомлюватися від критики Тен Хага і його тактики.

У нинішньому сезоні "червоні дияволи" зазнали 8 поразок у 15 матчах у всіх турнірах.

Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка англійської ліги, розгромно програвши Ньюкаслу – визначилися усі учасники чвертьфіналу