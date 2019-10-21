Гравці Манчестер Юнайтед мені огидні, – Кін знищив "червоних дияволів" за обійми з футболістами Ліверпуля

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кін не приховував свого роздратування від дружніх обіймів манкуніанців із суперниками перед матчем проти Ліверпуля.

"Вони мені огидні. Ви йдете на війну, а вони стоять в тунелі, обнімаються і цілуються. Ні натяку на протистояння. Ви йдете на битву проти них.

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Футбол не надто змінився, а от гравці стали зовсім іншими. Ви виходите на війну проти цих футболістів. А вони стоять і обіймаються. Поговоріть після матчу або навіть взагалі не розмовляйте з ними", – сказав Кін в ефірі Sky Sports.

Обурення ірландця викликало те, що гравці Манчестер Юнайтед мило спілкувалися зі своїми опонентами, здебільшого співвітчизниками – наприклад бразилець Андреас Перейра з Фабінью.

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