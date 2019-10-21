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Гравці Манчестер Юнайтед мені огидні, – Кін знищив "червоних дияволів" за обійми з футболістами Ліверпуля

12:05 805 Читать на русском
Гравці Манчестер Юнайтед мені огидні, – Кін знищив "червоних дияволів" за обійми з футболістами Ліверпуля
Рой Кін / Сайт АПЛ

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кін не приховував свого роздратування від дружніх обіймів манкуніанців із суперниками перед матчем проти Ліверпуля.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

"Вони мені огидні. Ви йдете на війну, а вони стоять в тунелі, обнімаються і цілуються. Ні натяку на протистояння. Ви йдете на битву проти них.

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Футбол не надто змінився, а от гравці стали зовсім іншими. Ви виходите на війну проти цих футболістів. А вони стоять і обіймаються. Поговоріть після матчу або навіть взагалі не розмовляйте з ними", – сказав Кін в ефірі Sky Sports.

Обурення ірландця викликало те, що гравці Манчестер Юнайтед мило спілкувалися зі своїми опонентами, здебільшого співвітчизниками – наприклад бразилець Андреас Перейра з Фабінью.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рой Кін Рой Кін Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
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