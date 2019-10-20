Сульшер: Де Хеа, Погба и Магуайр – не такие лидеры, какими были Кин и Робсон

Главный тренер МЮ Сульшер сравнил нынешних лидеров команды с ведущими игроками прошлого.

"Сейчас быть лидером, ведущим игроком и быть капитаном – это совершенно разные вещи. Когда я был игроком, между этими понятиями была прямая связь.

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У нас есть хорошие, опытные лидеры – Де Хеа, Погба, Магуайр, Линделеф. Но они не такие лидеры, какими были Рой Кин, Брайан Робсон и другие бойцы того времени", – цитирует Сульшера The Telegraph.

Напомним, сегодня Манчестер Юнайтед в рамках 9-го тура АПЛ примет Ливерпуль. Сейчас команда Сульшера занимает 14 место в турнирной таблице.

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