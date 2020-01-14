Игроки Карпат планируют бойкотировать тренировки из-за задолженности, – СМИ

Игроки Карпат могут отказаться от тренировок / ФК Карпаты

Ситуация в львовском клубе может обостриться из-за серьезной задолженности перед футболистами.

Игроки Карпат вышли из отпуска и проходят медицинское обследование. Но некоторые из них могут отказаться от полноценных тренировок из-за большой задолженности клуба по зарплате, информирует ua.tribuna.com.

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По информации источника, игроки "зелено-белых" уже несколько месяцев не получали никаких выплат от клуба. Факт серьезной задолженности перед футболистами подтвердил главный тренер команды Роман Санжар.

Напомним, что Карпаты пока занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ. Ранее исполнительный директор львовского клуба Ростислав Ящишин заявил, что клуб будет продавать футболистов, чтобы ресурсы для существования.

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