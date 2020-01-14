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Гравці Карпат планують бойкотувати тренування через заборгованість, – ЗМІ

14 січня 13:09 2166 Читать на русском
Гравці Карпат планують бойкотувати тренування через заборгованість, – ЗМІ
Гравці Карпат можуть відмовитись від тренувань / ФК Карпати

Ситуація у львівському клубі може загостритися через серйозну заборгованість перед футболістами.

Гравці Карпат вийшли з відпустки і проходять медичне обстеження. Але деякі з них можуть відмовитись від повноцінних тренувань через велику заборгованість клубу по зарплатні, інформує ua.tribuna.com.

Санжар: Я вже зрозумів, чому Карпати потрапили в таку ситуацію

За інформацією джерела, гравці "зелено-білих" вже декілька місяців не отримували ніяких виплат від клубу. Факт серйозної заборгованості перед футболістами підтвердив головний тренер команди Роман Санжар.

Нагадаємо, що Карпати наразі посідають останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. Раніше виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин заявив, що клуб буде продавати футболістів, щоб мати ресурси для існування.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?

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