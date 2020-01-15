Дыминский готовится к продаже Карпат, – СМИ

Львовский клуб находится на пороге больших перемен.

Львовские Карпаты могут в ближайшее время сменить владельца – акциями футбольного клуба интересуются как в Украине, так и за ее пределами, сообщает издание УНН.

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"Да, эта информация соответствует действительности. Как известно, Карпаты находятся на стадии процесса получения территории стадиона Украины в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта – реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса. Реализация этого видения должна позволить клубу стать крепким и уверенно смотреть в будущее. Конечно, этот замысел требует вложения солидных инвестиций. Поэтому ФК Карпаты открыт для привлечения крупного бизнеса – как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба", – сказал в комментарии изданию исполнительный директор ФК Карпаты Ростислав Ящишин.

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Информацию о возможности приобретения клуба российским миллиардером Михаилом Фридманом, появившуюся накануне в СМИ, в клубе и не подтвердили и не опровергли, отметив, что "называть конкретные фамилии пока преждевременно".

"Могу подтвердить – интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами", – резюмировал Ящишин.

Напомним, Карпаты представлены двумя основными юрлицами, а именно ООО "Народная команда" Футбольный клуб "Карпаты" и ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты", однако по неофициальной информации, клуб с 2001 года принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому.

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