В понедельник Интер в дерби с Миланом досрочно оформил выигрыш 20-го чемпионского титула в своей истории. Россонери это просто так не оставили.

Пока Интер и его болельщики праздновали выигрыш 20-го чемпионского титула, динамик на стадионе Джузеппе Меацца прибавил громкость. В такой способ руководство команды-хозяйки пыталась заглушить пение ультрас "нерадзурри" с Курвы Норд.

Драка, три красных и досрочное Скудетто в видеообзоре матча Милан – Интер – 1:2

Чем дольше продолжалось скандирование 7500 присутствующих болельщиков Интера, тем громче звучала музыка в стиле хард-техно из динамиков, информирует Voetbal International. В ответ "россонери" заявили, что это произошло не для того, чтобы запугать фанатов Интера, а для того, чтобы заглушить кричалки болельщиков обеих команд.

Также поклонники Милана развернули баннер Ювентуса в сине-черных тонах. Это была отсылка к скандальному Скудетто Интера 2006 года, когда команде присудили титул из-за того, что Ювентус был сослан в Серию В.

Интересно, что Андреа Аньелли тоже дал о себе знать. Бывший президент Ювентуса опубликовал твит "XVI.V.MCMLXXXII", в котором зашифрована дата 16 мая 1982 года. Это день, когда Ювентус выиграл свой двадцатый чемпионский титул. Тем самым Аньелли решил "подколоть" Интер, ведь Юве покорилось это достижение еще 42 года назад.