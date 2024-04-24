У вівторок, 24 квітня, півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу провів онлайн-трансляцію в Instagram, під час якої відзначав разом із партнерами по команді та вболівальниками перемогу Інтера в Серії А. Під час трансляції Хакан також зателефонував президенту "нерадзуррі" Стівену Чжану з наміром "вибити" з нього додаткові призи і бонуси за виграш Скудетто.

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"Грошову" тему підняв Федеріко Дімарко, і Чжан жартома попросив не пускати його в кадр – президент клубу знав, яке запитання йому поставить лівий латераль. Стівен заявив, що порадує гравців Інтера додатковими бонусами, крім тих, які прописані в контрактах гравців за перемогу в чемпіонаті Італії. Він виділить на команду певну суму, яка буде розділена на всіх. Вона буде визначена в найближчі кілька днів.

Маркус Тюрам попросив Чжана про годинник, і отримав миттєву відповідь: "Годинники уже чекають на всіх вас". Як інформує Gazzetta dello Sport, вочевидь, президент "Інтера" вже замовив годинник від D1 Milano – цей бренд нещодавно підписав із "нерадзуррі" контракт.