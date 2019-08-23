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Игроки дубля Шахтера повторили хитрости Месси и Суареса во время исполнения пенальти

07:30 145 Читати українською
Игроки дубля Шахтера повторили хитрости Месси и Суареса во время исполнения пенальти
Лионель Месси / Reuters

Молодые "горняки" напомнили о необычном розыгрыше пенальти в исполнении звезд Барселоны.

Очередной матч чемпионата Украины среди молодежных команд запомнился одним интересным моментом.

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Дубль Шахтера одержал уверенную победу со счетом 3:0 над сверстниками из Мариуполя. Во время третьего гола Георгий Судаков и Артем Бондаренко продемонстрировали особое исполнение пенальти – вместо прямого удара "горняки" разыграли мяч, чем изрядно удивили защитников приазовцев.

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Подобный маневр выполнили Луис Суарес и Лионель Месси в сезоне 2015/16. Звезды Барселоны также успешно разыграли мяч с "точки" в матче 24 тура против Сельты.

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