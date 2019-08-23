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Гравці дубля Шахтаря повторили хитрощі Мессі та Суареса під час виконання пенальті

07:30 650 Читать на русском
Гравці дубля Шахтаря повторили хитрощі Мессі та Суареса під час виконання пенальті
Ліонель Мессі / Reuters

Молоді "гірники" нагадали про незвичний розіграш пенальті у виконанні зірок Барселони.

Черговий матч чемпіонату України серед молодіжних команд запам'ятався одним цікавим моментом.

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Дубль Шахтаря здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0 над ровесниками з Маріуполя. Під час третього гола Георгій Судаков і Артем Бондаренко продемонстрували особливе виконання пенальті – замість прямого удару "гірники" розіграли м'яч, чим неабияк збентежили захисників приазовців.

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Подібний маневр виконали Луїс Суарес та Ліонель Мессі у сезоні 2015/16. Зірки Барселони також успішно розіграли м'яч з "точки" у матчі 24 туру проти Сельти.

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