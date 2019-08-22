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Вела забил шедевральный гол а-ля Месси – невероятная красота из МЛС

11:23 148 Читати українською
Вела забил шедевральный гол а-ля Месси – невероятная красота из МЛС
Карлос Вела

Мексиканский форвард Карлос Вела продолжает разрывать чемпионат США космическим уровнем своего футбола.

Карлос Вела создал чудо-гол в матче против Сан-Хосе. На 41-й минуте встречи форвард Лос-Анджелеса подхватил мяч перед чужой штрафной площадью, элегантно обыграл защитника и вратаря в стиле Месси, после чего поразил ворота.

Этим голом Вела сделал счет разгромным в пользу Лос-Анджелеса, а финальный свисток зафиксировал победу 4:0. Мексиканец оформил дубль – первый гол он забил с пенальти.

Вела установил исторический рекорд МЛС

В этом сезоне Карлос забил уже 26 мячей в 25 матчах чемпионата США.

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