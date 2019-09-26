Игроки Динамо "выбивали" из меня источник инсайдов возле уборной караоке-клуба, – Бурбас

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас рассказал об одном из курьезных случаев во время своей карьеры инсайдера.

"У меня был случай, когда из меня пытались силой "выбить" источник. Это была спонтанная история. Несколько лет назад с друзьями собрался отдохнуть, и в караоке-клубе пересекся с игроками Динамо, они праздновали победу в важном матче УПЛ. Мы старались не замечать друг друга, пока не пересеклись в туалете с Андреем Ярмоленко. Разговор не очень завязался, но затем другие динамовцы нагрянули в туалет.

"Динамо едва не оформило трансфер из-за одной из моих сплетен", – Бурбас

Сейчас можно не скрывать Максима Коваля, он меня по-дружески начал прессовать: "Скажи мне, пожалуйста, откуда у тебя информация, что Хачериди оштрафовали на 50 тысяч долларов? Откуда ты мог такое узнать? Даже внутри команды максимум пять-шесть человек это знает, даже не все игроки".

Сергей Ребров оштрафовал защитника, поскольку считал, что тот недостаточно выкладывается на тренировках. Я говорю: "Ты же понимаешь, источники информации я не разглашаю. На то они и есть инсайды". Он просил: "Ну скажи, пожалуйста, по секрету".

Михайличенко мог покинуть Динамо после двух стартовых ничьих, – Бурбас

Я ответил: "Ты уверен, что по секрету?" Передо мной стоят Коваль, Ярмоленко, Сидорчук, Морозюк, Корзун, словом, половина Динамо. Но есть такое правило инсайдов – не выдавать источников", – поделился Бурбас в интервью телеканалу Футбол 1/2.