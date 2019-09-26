"Динамо едва не оформило трансфер из-за одной из моих сплетен", – Бурбас

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас рассказал, как чуть не помог трансферу киевского Динамо.

"Есть один из агентов, с которым общаюсь. Он хотел забросить мне одну инфу. Мол, у нас там есть один иностранный игрок, которого мы хотим устроить в чемпионат Бельгии. И попросил: "Напиши, пожалуйста, что им интересуются Динамо и Шахтер, чтобы эта информация разошлась".

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На это я ему ответил: "Смотри, я дорожу своей репутацией, именем, поэтому от себя эту информацию выдавать не буду". Но через своих друзей забросил анонимную сплетню, что якобы Динамо интересуется этим футболистом.

Далее самое интересное: Игорь Суркис прочитал эту информацию, позвонил в клуб и начал расспрашивать об этом футболиста. Президенту клуба выслали нарезку с действиями иностранца. Он настолько заинтересовался и сказал: "Обязательно его просматривайте". Не знаю, дошло ли дело до предложения, но клуб в итоге не отпустил игрока. Вот так из ничего чуть не состоялся трансфер в Динамо", – поделился Бурбас в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

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