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Гравці Динамо "вибивали" з мене джерело інсайдів біля вбиральні караоке-клубу, – Бурбас

26 вересня 23:15 535 Читать на русском
Гравці Динамо "вибивали" з мене джерело інсайдів біля вбиральні караоке-клубу, – Бурбас
Ігор Бурбас / instagram Бурбаса

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас розповів про один із курйозних випадків під час своєї кар'єри інсайдера.

"У мене був випадок, коли з мене намагалися силою "вибити" джерело. Це була спонтанна історія. Кілька років тому з друзями зібрався відпочити, і в караоке-клубі перетнувся з гравцями Динамо, вони святкували перемогу у важливому матчі УПЛ. Ми намагалися не помічати один одного, поки не перетнулися в туалеті з Андрієм Ярмоленком. Розмова не дуже зав'язалась, але потім інші динамівці нагрянули до вбиральні.

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Зараз можна не приховувати Максима Коваля, він мене по-дружньому почав пресувати: "Скажи мені, будь-ласка, звідки у тебе інформація, що Хачеріді оштрафували на 50 тисяч доларів? Звідки ти міг таке дізнатися? Навіть всередині команди максимум п'ять-шість чоловік це знає, навіть не всі гравці".

Сергій Ребров оштрафував захисника, оскільки вважав, що той недостатньо викладається на тренуваннях. Я кажу: "Ти ж розумієш, джерела інформації я не розголошую. На те вони і є інсайди". Він просив: "Ну скажи, будь-ласка, по секрету".

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Я відповів: "Ти впевнений, що по секрету?" Переді мною стоять Коваль, Ярмоленко, Сидорчук, Морозюк, Корзун, словом, половина Динамо. Але є таке правило інсайдів – не видавати джерел", – поділився Бурбас в інтерв'ю телеканалу Футбол 1/2.

blog_ava
"Динамо ледь не оформило трансфер через одну з моїх пліток", – Бурбас
26 вересня
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Теги
Динамо Динамо Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Максим Коваль Максим Коваль Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Микола Морозюк Микола Морозюк Нікіта Корзун Нікіта Корзун
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