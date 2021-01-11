Команда была разделена на две части, которые должны пройти медосмотр в два разных дня, 11 и 12 января.

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Как сообщает официальный сайт Динамо, сегодня, 11 января, на медицинское обследование прибыли 15 украинских игроков: Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Сирота, Сидорчук, Буяльский, Андриевский, Цыганков, Караваев, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев и Беседин. Остальные футболисты пройдет медосмотр завтра, 12 января.

Напомним, в Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на сбор в ОАЭ. Первый этап подготовки пройдет до 25-го января – кроме тренировок запланированы контрольные матчи. На данный момент согласованы два поединка 18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – варшавской Легией, а 21-го января сыграют с сильнейшей командой Беларуси – солигорским Шахтером.

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