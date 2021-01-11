Команда була поділена на дві частини, які мають пройти медогляд у два різні дні, 11 та 12 січня.

Динамо дізналось результати тестів на коронавірус перед виходом із відпустки

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, сьогодні, 11 січня, на медичне обстеження прибули 15 українських гравців: Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарний, Сирота, Сидорчук, Буяльський, Андрієвський, Циганков, Караваєв, Шапаренко, Шепелєв, Гармаш, Лєднєв та Бєсєдін. Решта футболістів пройде медогляд завтра, 12 січня.

Нагадаємо, у Києві команда буде працювати до 15-го січня, після чого динамівці вирушать на збір до ОАЕ. Перший етап підготовки пройде до 25-го січня – крім тренувань заплановані контрольні матчі. На даний момент узгоджені два поєдинки: 18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – варшавською Легією, а 21-го січня зіграють із найсильнішою командою Білорусі – солігорським Шахтарем.

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