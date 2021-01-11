Игроки и персонал Динамо, а также представители молодежных команд "бело-синих", сдали отрицательные тесты на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт киевлян.

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Таким образом, команда Мирчи Луческу не имеет препятствий накануне начала тренировочного процесса, который должен начаться сегодня, 11 января. Перед этим первая часть динамовцев должно пройти уже традиционное медобследование.

Напомним, в Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на сбор в ОАЭ. Первый этап подготовки пройдет до 25-го января – кроме тренировок запланированы контрольные матчи. На данный момент согласованы два поединка 18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – варшавской Легией, а 21-го января сыграют с сильнейшей командой Беларуси – солигорским Шахтером.

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