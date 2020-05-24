Игроки Динамо признались, какие штрафы в команде за опоздание на тренировку

Нападающий Динамо Назарий Русин и полузащитник команды Александр Андриевский рассказали, сколько стоит отсутствие пунктуальности в киевском клубе.

"Могут "напихать", если опоздаю, а могут и оштрафовать. Какой штраф? Думаю, долларов 200", – сказал форвард "бело-синих" Назарий Русин в программе Трендец.

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В свою очередь его одноклубник Александр Андриевский назвал несколько иную сумму: "Довольно приличный штраф. 100-200 долларов? Немного больше. 500".

Напомним, Динамо активно готовится к возобновлению сезона УПЛ и уже успело провести первый спарринг. Соперниками киевлян стал львовский Рух, с которым подопечные Алексея Михайличенко расписали безголевую ничью.

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