Гравці Динамо зізнались, які штрафи у команді за спізнення на тренування

Нападник Динамо Назарій Русин та півзахисник команди Олександр Андрієвський розповіли, скільки коштує брак пунктуальності у київському клубі.

"Можуть "напхати", якщо спізнюся, а можуть і оштрафувати. Який штраф? Думаю, доларів 200", – сказав форвард "біло-синіх" Назарій Русин у програмі Трендець.

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Натомість його одноклубник Олександр Андрієвський назвав дещо іншу суму: "Доволі пристойний штраф. 100-200 доларів? Трохи більше. 500".

Нагадаємо, Динамо активно готується до відновлення сезону УПЛ і вже встигло провести перший спаринг. Суперниками киян став львівський Рух, з яким підопічні Олексія Михайличенка розписали безгольову нічию.

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