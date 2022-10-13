Футболісти "біло-синіх" відзначились красивим вчинком після поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи з Ренном.

Під час гри Динамо – Ренн фанати киян вивісили банер в пам'ять про представника ультрас "біло-синіх" Максима "Регбіста", який загинув минулого тижня на війні з росіянами.

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Після матчу гравці Динамо підійшли до трибун, аби разом з уболівальниками вшанувати пам'ять воїна.

Зауважимо, що поєдинок завершився для Динамо черговою поразкою в єврокубках цього сезону – "біло-сині" цього разу поступились Ренну та залишились без шансів на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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