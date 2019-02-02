Игроки Челси попытались укротить мяч для американского футбола – Азар ошеломил всех, а Жоржиньо опозорился

Полузащитник Челси Эден Азар показал великолепную технику владения мячом для американского футбола.

В честь приближающегося Супербоула несколько футболистов Челси решили проверить, смогут ли укротить мяч для американского футбола.

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Хуже всех с задачей справился Жоржиньо. Зато Азар не только пожонглировав мячом, но и нанес прицельный удар по воротам, попав в перекладину. Одноклубники бельгийца устроили ему бурные овации.

Азар – игрок года в Бельгии

Супербоул – это финальный матч в борьбе за титул чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL). Считается самым дорогим и самым популярным спортивным мероприятием в США.