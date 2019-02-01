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Азар – игрок года в Бельгии

1 февраля 14:14 26 Читати українською
Азар – игрок года в Бельгии
Эден Азар и Кевин де Брюйне / Фото Reuters

Бельгийская футбольная федерация определила тройку лучших игроков 2018-го.

Лучшим бельгийским игроком прошлого года признан хавбек Челси Эден Азар. За него проголосовали 14 тысяч 974 болельщики.

"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца

На второй строчке полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне с результатом 3 тысячи 801 голос. Замыкает тройку игрок Боруссии Д Аксель Витсель – 2 тысячи 5 голосов.

Ранее Азар признавался лучшим бельгийским футболистом, играющим за рубежом.

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Эден Азар Эден Азар Аксель Витсель Аксель Витсель Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Бельгия
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