Гравці Челсі спробували приборкати м'яч для американського футболу – Азар приголомшив усіх, а Жоржінью зганьбився

Півзахисник Челсі Еден Азар показав чудову техніку володіння м'ячем для американського футболу.

З нагоди Супербоула, який відбудеться 4 лютого, кілька футболістів Челсі вирішили перевірити, чи зможуть приборкати м'яч для американського футболу.

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Найгірше із завданням впорався Жоржінью. Натомість Азар не тільки пожонглював м'ячем, але завдав прицільного удару по воротах, влучивши в поперечину. Одноклубники бельгійця влаштували йому бурхливі овації.

Азар – гравець року в Бельгії

Супербоул – це фінальний матч в боротьбі за титул чемпіона Національної футбольної ліги (NFL). Вважається найдорожчим і найпопулярнішим спортивним заходом в США.