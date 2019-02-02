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Куртуа признался, какого игрока хочет видеть в Реале больше, чем Неймара

12:55 272 Читати українською
Куртуа признался, какого игрока хочет видеть в Реале больше, чем Неймара
Тибо Куртуа и Эден Азар / фото из соцсетей

Вратарь Реала Тибо Куртуа хотел бы, чтобы мадридский клуб оформил трансфер его бывшего одноклубника в Челси и партнера по сборной Бельгии Эдена Азара.

"Иногда на тренировках смотрю на Рамоса, Бензема, Модрича, Бейла, Иско. В этот момент возникает мысль: черт побери, посмотрите на меня, я здесь. Конечно, если говорить серьезно, я уже привык.

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Хотел бы видеть в Реале Азара или Неймара? Я бы, конечно, выбрал Азара. Мне он очень нравится как игрок, но выбор делает руководство клуба. Не знаю, что случится. Этот вопрос стоит адресовать не мне, а руководству. У нас та команда, которая есть сейчас.

Карим Бензема находится в хорошей форме и забил уже 17 голов. Бейл отлично начал сезон, но потом столкнулся с травмами. Все знают, что в нашей команде много замечательных игроков, просто иногда нам не удается забивать", – цитирует Куртуа Het Nieuwsblad.

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В данный момент Реал в турнирной таблице Ла Лиги занимает третье место, на 10 очков отставая от лидирующей Барселоны.

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Испания Эден Азар Эден Азар Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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