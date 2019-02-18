Игроки Челси чувствуют, что Сарри могут уволить уже на следующей неделе

Маурицио Сарри висит под угрозой увольнения на следующей неделе. Такое ощущение имеют футболисты Челси.

Челси проведет 3 матча в течение одной недели. Сначала команда Маурицио Сарри сыграет против Манчестер Юнайтед в 5 раунде Кубка Англии, дальше будет матч 1/16 финала Лиги Европы против Мальме, а также финал Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

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По информации Daily Mail, игроки команды чувствуют, что специалиста могут уволить уже после поединка с "горожанами" на Уэмбли. Ранее сообщалось, что футболисты недовольны тренером, а также предложили ему вернуть Н'Голо Канте на позицию опорника.

Кроме этого руководство клуба может не выдержать плохих результатов и отправить итальянца в отставку.

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