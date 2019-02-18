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Гравці Челсі відчувають, що Саррі можуть звільнити вже наступного тижня

21:11 321 Читать на русском
Гравці Челсі відчувають, що Саррі можуть звільнити вже наступного тижня
Мауріціо Саррі / соцмережі

Мауріціо Саррі висить під загрозою звільнення вже наступного тижня. Таке відчуття мають футболісти Челсі.

Челсі проведе 3 матчі протягом одного тижня. Спочатку команда Мауріціо Саррі зіграє проти Манчестер Юнайтед у 5 раунді Кубка Англії, далі буде матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Мальме, а також фінал Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

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За інформацією Daily Mail, гравці команди відчувають, що фахівця можуть звільнити вже після поєдинку з "містянами" на Вемблі. Раніше повідомлялось, що футболісти незадоволені тренером, а також запропонували йому повернути Н'Голо Канте на позицію опорника.

Окрім цього керівництво клубу може не витримати поганих результатів і відправити італійця у відставку.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Ліга Європи1/16 фіналу

Челсі - Мальме: Четвер 21 лютого 2019

Челсі
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Англія Челсі - Мальме Манчестер Сіті - Челсі Челсі - Манчестер Юнайтед Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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