Гравці Челсі відчувають, що Саррі можуть звільнити вже наступного тижня

Мауріціо Саррі висить під загрозою звільнення вже наступного тижня. Таке відчуття мають футболісти Челсі.

Челсі проведе 3 матчі протягом одного тижня. Спочатку команда Мауріціо Саррі зіграє проти Манчестер Юнайтед у 5 раунді Кубка Англії, далі буде матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Мальме, а також фінал Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Челсі – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку Англії

За інформацією Daily Mail, гравці команди відчувають, що фахівця можуть звільнити вже після поєдинку з "містянами" на Вемблі. Раніше повідомлялось, що футболісти незадоволені тренером, а також запропонували йому повернути Н'Голо Канте на позицію опорника.

Окрім цього керівництво клубу може не витримати поганих результатів і відправити італійця у відставку.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?