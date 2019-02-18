Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии

Челси принимает Манчестер Юнайтед в матче 1/8 финала Кубка Англии. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24"
Матч 1/8 финала Кубка Англии Челси – Манчестер Юнайтед начнётся в 21:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт "Футбол 24".
Лингард и Марсьяль не помогут Манчестер Юнайтед в матчах с Челси и Ливерпулем
Стартовые составы:
Челси: Арризабалага – Аспиликуэта (с), Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Канте, Жоржинью, Ковачич – Педро, Игуаин, Азар
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Хадсон-Одой, Виллиан, Жиру
Манчестер Юнайтед: Ромеро – Янг (с), Линделёф, Смоллинг, Шоу – Эррера, Матич, Погба, Мата – Лукаку, Решфорд
Запасные: Де Хеа, Байи, Далот, Фред, Мактоминай, Перрейра, Алексис
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