Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии

Челси принимает Манчестер Юнайтед в матче 1/8 финала Кубка Англии. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24"

Матч 1/8 финала Кубка Англии Челси – Манчестер Юнайтед начнётся в 21:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт "Футбол 24".

Лингард и Марсьяль не помогут Манчестер Юнайтед в матчах с Челси и Ливерпулем

Стартовые составы:

Челси: Арризабалага – Аспиликуэта (с), Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Канте, Жоржинью, Ковачич – Педро, Игуаин, Азар

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Хадсон-Одой, Виллиан, Жиру

Team news is in at the Bridge!



Here's how the Blues line up... #CHEMUN pic.twitter.com/rj2qmAuOfi