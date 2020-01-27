Игроки Барселоны недовольны методами работы Сетьена

Назначение Кике Сетьена на должность главного тренера не принесло Барселоне мгновенных дивидендов.

Невзрачная игра Барселоны в матче 21-го тура Ла Лиги против Валенсии (0:2) обеспокоила не только фанов команды, но и игроков, утверждает Sport.es.

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По информации издания, футболистам каталонцев якобы не нравятся те нововведения, которые хочет привнести в игру новый наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен. Рулевой очень много времени уделяет теории, чтобы донести до игроков свои идеи, плюс игроков не устраивает переход на схему с тремя центральными защитниками.

Отмечается, что в Барселоне осознают необходимость перемен, но считают, что кардинально менять систему нужно в межсезонье, а не когда сезон в разгаре.

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Добавим, что после 21-го тура чемпионата Испании Барселона набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Каталонцы на три пункта отстают от мадридского Реала.