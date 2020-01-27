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Гравці Барселони незадоволені методами роботи Сетьєна

15:08 2376 Читать на русском
Гравці Барселони незадоволені методами роботи Сетьєна
Кіке Сетьєн / фото: ФК Барселона

Призначення Кіке Сетьєна на посаду головного тренера не принесло Барселоні миттєвих дивідендів.

Непоказна гра Барселони у матчі 21-го туру Ла Ліги проти Валенсії (0:2) стурбувала не лише фанів команди, але й гравців, стверджує Sport.es.

Барселона готова віддати двох своїх гравців за зірку нападу Валенсії

За інформацією видання, футболістам каталонців нібито не подобаються ті нововведення, які хоче привнести в гру новий наставник "синьо-гранатових" Кіке Сетьен. Керманич дуже багато часу присвячує теорії, щоб донести до гравців свої ідеї, плюс гравців не влаштовує перехід на схему з трьома центральними захисниками.

Відзначається, що в Барселоні усвідомлюють необхідність змін, але вважають, що кардинально міняти систему потрібно під час міжсезоння, а не коли сезон у розпалі.

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Додамо, що після 21-го туру чемпіонату Іспанії Барселона набрала 43 очки та посідає друге місце в турнірній таблиці. Каталонці на три пункти відстають від мадридського Реала.

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Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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