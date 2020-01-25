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Валенсия – Барселона: Сетьен назвал причины сенсационного поражения каталонцев

20:54 193 Читати українською
Валенсия – Барселона: Сетьен назвал причины сенсационного поражения каталонцев
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не скрывал своего разочарования после первого поражения во главе "блаугранас" (0:2).

48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес
 
48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес

"У нас не было проблем с настроем на игру. Я видел, что игроки в порядке, они сосредоточены. Но мы недостаточно хорошо выбирали позиции, не понимали определенные вещи, а соперник только добавлял. Это стоило нам очков.

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У нас было много нелепых пасов, передач ради передач. Наши возможности угрожать воротам соперника были ограничены. Никому не понравилось то, что мы сегодня видели. Валенсия прекрасно накрывала наших игроков и давила на них.

Наше главное достижение в первом тайме – уйти на перерыв без пропущенного гола. Во втором тайме мы играли получше, но тоже недостаточно хорошо.

Правильный выбор позиции и бдительность – это важные части работы в защите, которые много определяют. Валенсия – отличная команда, несколько раз она хорошо выходила из-под давления, и в ней играют опасные футболисты", – цитирует Сетьена Marca.

Несмотря на поражение Барса остается на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям, но мадридцев еще ожидает встреча с Вальядолидом.

Валенсия шокировала Барселону, нанеся каталонцам первое поражение под руководством Сетьена

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