Валенсия – Барселона: Сетьен назвал причины сенсационного поражения каталонцев

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не скрывал своего разочарования после первого поражения во главе "блаугранас" (0:2).

"У нас не было проблем с настроем на игру. Я видел, что игроки в порядке, они сосредоточены. Но мы недостаточно хорошо выбирали позиции, не понимали определенные вещи, а соперник только добавлял. Это стоило нам очков.

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У нас было много нелепых пасов, передач ради передач. Наши возможности угрожать воротам соперника были ограничены. Никому не понравилось то, что мы сегодня видели. Валенсия прекрасно накрывала наших игроков и давила на них.

Наше главное достижение в первом тайме – уйти на перерыв без пропущенного гола. Во втором тайме мы играли получше, но тоже недостаточно хорошо.

Правильный выбор позиции и бдительность – это важные части работы в защите, которые много определяют. Валенсия – отличная команда, несколько раз она хорошо выходила из-под давления, и в ней играют опасные футболисты", – цитирует Сетьена Marca.

Несмотря на поражение Барса остается на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям, но мадридцев еще ожидает встреча с Вальядолидом.

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