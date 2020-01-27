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Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду нападения Валенсии

12:18 251 Читати українською
Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду нападения Валенсии
Родриго Морено / фото с открытых источников

Барселона находится в поисках форварда, который смог бы заменить травмированного Луиса Суареса.

Приоритетным вариантом для каталонцев является нападающий Валенсии Родриго Морено, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона озвучила интересное условие, при котором подпишет Родриго

Отмечается, что Барселона ищет способы снизить финансовые аппетиты валенсийцев, которые хотят получить за своего игрока 60 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" хотят успеть оформить сделку до закрытия трансферного окна и настроены задействовать во время трансфера двух своих игроков – Мусу Ваге и Абеля Руиса.

Барселона определилась с заменой Суаресу – агент Роналду работает над формулой выплаты

Напомним, Родриго провел 22 поединка в составе "летучих мышей" в текущем сезоне, отметившись 4 гоалмы и 10 ассистов.

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Испания Трансферы Абель Руис Абель Руис Мусса Ваге Мусса Ваге Валенсия Валенсия Барселона Барселона Трансферы Барселоны Родриго Морено Родриго Морено
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