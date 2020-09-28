"У Шахтера заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча. Вперед никто не открывается, все хотят пас в недодачу. Пятов и Степаненко говорили, что есть проблемы в обороне. Проблемы на самом деле везде, проблемы с выходом из обороны, и в атаке, и с высоким прессингом. Они будто играют только за счет индивидуальных качеств.

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Нужно много работать над организацией игры. Игра Шахтера должна быть, как в моменте со вторым голом Олимпику. Был хороший контрпресинг, врывание в зону. Такой должна быть игра Шахтера – агрессивной. Отбор жесткий, агрессивный и сразу пас вперед. Игрок Руха говорит "мы должны были побеждать", игрок Олимпика – "мы заслуживали ничьей". Игрокам Шахтера есть над чем задуматься", – рассказал Шевчук в эфире Великого Футбола.

Напомним, "горняки" успели дважды потерять очки в четырех турах УПЛ, а также проиграли Динамо в битве за Суперкубок Украины (1:3).

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