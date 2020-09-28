"Игрокам Шахтера есть над чем задуматься": Шевчук раскрыл причины вялой игры "горняков"
Бывший защитник Шахтера Вячеслав Шевчук обеспокоен выступлениями дончан на старте сезона.
"У Шахтера заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча. Вперед никто не открывается, все хотят пас в недодачу. Пятов и Степаненко говорили, что есть проблемы в обороне. Проблемы на самом деле везде, проблемы с выходом из обороны, и в атаке, и с высоким прессингом. Они будто играют только за счет индивидуальных качеств.
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Нужно много работать над организацией игры. Игра Шахтера должна быть, как в моменте со вторым голом Олимпику. Был хороший контрпресинг, врывание в зону. Такой должна быть игра Шахтера – агрессивной. Отбор жесткий, агрессивный и сразу пас вперед. Игрок Руха говорит "мы должны были побеждать", игрок Олимпика – "мы заслуживали ничьей". Игрокам Шахтера есть над чем задуматься", – рассказал Шевчук в эфире Великого Футбола.
Напомним, "горняки" успели дважды потерять очки в четырех турах УПЛ, а также проиграли Динамо в битве за Суперкубок Украины (1:3).
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