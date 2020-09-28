"С Олимпиком была сложная игра (2:0). В первом тайме не удавалось забить гол, но мы долго ждали этой победы и хорошо, что сегодня нам удалось ее добыть.

Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком, прервав неудачную серию

Надеемся, что снова вернемся на победный путь. Хочу поздравить весь коллектив, наших болельщиков, которые поддерживают нас сейчас на расстоянии. Вы можете быть уверены, что Шахтер будет бороться за титул", – цитирует Тайсона официальный сайт клуба со ссылкой на Shakhtar News.

Напомним, "горняки" успели дважды потерять очки в четырех турах УПЛ, а также проиграли Динамо в битве за Суперкубок Украины (1:3).

Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком, прервав неудачную серию