"У Шахтаря помітно, що впав ритм, впала швидкість контролю м'яча. Вперед ніхто не відкривається, всі хочуть пас в недодачу. Пятов і Степаненко говорили, що є проблеми в обороні. Проблеми насправді є скрізь, проблеми з виходом з оборони, і в атаці, і з високим пресингом. Вони начебто грають тільки за рахунок індивідуальних якостей.

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Потрібно багато працювати над організацією гри. Гра Шахтаря повинна бути, як в моменті з другим голом Олімпіку. Був хороший контрпресинг, вривання в зону. Такою повинна бути гра Шахтаря – агресивною. Відбір жорсткий, агресивний і відразу пас вперед. Гравець Руху говорить "ми повинні були перемагати", гравець Олімпіка – "ми заслуговували нічиєї". Гравцям Шахтаря є над чим замислитися", – розповів Шевчук в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, "гірники" встигли двічі втратити очки у чотирьох турах УПЛ, а також програли Динамо у битві за Суперкубок України (1:3).

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