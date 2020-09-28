"Гравцям Шахтаря є над чим задуматися": Шевчук розкрив причини млявої гри "гірників"
Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук занепокоєний виступами донеччан на старті сезону.
"У Шахтаря помітно, що впав ритм, впала швидкість контролю м'яча. Вперед ніхто не відкривається, всі хочуть пас в недодачу. Пятов і Степаненко говорили, що є проблеми в обороні. Проблеми насправді є скрізь, проблеми з виходом з оборони, і в атаці, і з високим пресингом. Вони начебто грають тільки за рахунок індивідуальних якостей.
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Потрібно багато працювати над організацією гри. Гра Шахтаря повинна бути, як в моменті з другим голом Олімпіку. Був хороший контрпресинг, вривання в зону. Такою повинна бути гра Шахтаря – агресивною. Відбір жорсткий, агресивний і відразу пас вперед. Гравець Руху говорить "ми повинні були перемагати", гравець Олімпіка – "ми заслуговували нічиєї". Гравцям Шахтаря є над чим замислитися", – розповів Шевчук в ефірі Великого Футболу.
Нагадаємо, "гірники" встигли двічі втратити очки у чотирьох турах УПЛ, а також програли Динамо у битві за Суперкубок України (1:3).
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