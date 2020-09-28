– Минулого тижня Шахтар не зумів обіграти Рух, вчора не без проблем дотисли Олімпік. Чому так важко? Команда втомлена насиченим попереднім сезоном, чи Каштру не спроможний дати їй нічого нового?

– Проблема в мотивації. Гравцям Шахтаря важко налаштуватися на поєдинки проти команд рівня українського чемпіонату. Вони не завжди можуть перебудуватися, прагнуть усе вирішувати на класі. Але просто стоячи біля штрафного майданчика суперників, не вмикаючи швидкості, перемагати важкувато, що й довели останні три поєдинки у виконанні "гірників". Відсутність мотивації – це, на мій погляд, найбільша проблема сьогоднішнього Шахтаря.

Шахтар – Олімпік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

– Проблема ще й у тому, що у команди Каштру справжня катастрофа із реалізацією пенальті. Що робити в такому випадку?

– Це не найголовніше. Пенальті – лотерея. Зупинятися на цьому моменті не бачу сенсу. Думаю, у команді вже проаналізували відповідний аспект, відпрацюють його на тренуваннях і оберуть нового пенальтиста, який найбільш впевнено підходитиме до "позначки". Таким командам, як Шахтар, не потрібно уповати на пенальті. Вони повинні перемагати завдяки своїй високій майстерності.

– Динамо очолило турнірну таблицю після розгрому Миная. У закарпатців є ряд питань до арбітра Романова. Ці питання – обґрунтовані?

– Безперечно. Помилки були і, думаю, у таборі Миная, переглянувши ці епізоди, тільки впевнилися у своїх докорах. Суддя був на боці Динамо. Таким командам, як Динамо і Шахтар, не потрібна допомога арбітрів. Вони спроможні власними силами добиватися результату.

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– Останніми роками поширена практика подвійного покарання, коли в дебюті матчу рефері не лише призначає пенальті, але й вилучає гравця, який сфолив. Чи не занадто жорстко?

– Безперечно, судді втручаються занадто активно. Вони прагнуть тримати гру під контролем і, що найгірше, управляти нею. З цією метою на перших хвилинах роздається кілька жовтих карток – і все. Потім достатньо абсолютно звичайного, нежорсткого фолу, щоб вони, при бажанні, виписали друге попередження. Цього не можна робити категорично!

– Колос знову не переміг, а Селезньов вкотре не забив. Чи потрібен такий форвард команді Костишина?

– Цар знову не забив. Якщо хтось вважає, що він – світова зірка, отже глибоко помиляється. На мій погляд, Селезньов вже кілька років не грає на своєму нормальному рівні. Попри це, у нього солідний досвід, але потрібно підтягнути фізичні кондиції. Забий у єврокубках, забий вчора – його б уже не спіймали. А так, поки не забиває, доти він – керований.

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Селезньов – природжений лідер. Недарма у нього виникали проблеми у попередніх клубах. Тут потрібен вмілий індивідуальний підхід. Не думаю, що Колос підлаштовуватиметься під Селезньова. Колос продовжуватиме грати у свій футбол. І якщо Женя надалі не забиватиме – сяде у запас.

– Десна швидко вилетіла із єврокубків. Чи піде це на користь у чемпіонаті? Чого очікуєте від команди Рябоконя у новому сезоні?

– Для мене Десна – глибоко симпатична команда. Але варто визнати, що успішно грати на два фронти сьогоднішній Десні було б важко. Стабільна обойма Рябоконя – це 14-15 футболістів. Для єврокубків потрібно 22-25 гравців приблизно однакового рівня. Цього у Чернігові поки немає.

Десна – Рух – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Очікую, що Десна швидко перебудується на чемпіонат. Команді під силу, як і в минулому сезоні, нав’язати боротьбу за бронзу і скласти конкуренцію Шахтарю та Динамо.

– Повернення Йовічевіча в Україну закінчилося гучним фіаско в Олександрії. Очікувати швидкого результату не варто?

– Михайленко занадто довго перебував у клубі, він пересидів. А від нього вимагали все нових висот. У цьому випадку належало провести ювелірне, точкове підсилення команди, а не ламати всю тренерську структуру.

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Тепер у клубі вирішили вчинити ще радикальніше – подивимося, до чого це призведе. Новий тренер прийшов вже в ході чемпіонату, йому потрібен час. Це лише Луческу, отримавши хороший матеріал для роботи, одразу посадив у запас деяких найдорожчих гравців і формує склад за принципом конкуренції. У СК Дніпро-1 цього поки не відбулося. Сумніваюся, що команда побореться хоча б за першу шістку. Потрібно дотягнути до кінця першого кола, а там – побачимо.

– Два львівські клуби: 7 матчів, 1 набране очко. Не вистачає кваліфікованих футболістів чи проблема у тренерах? Або, можливо, наявні обидва фактори?

– У Львові настільки часто змінюють тренерів, як цього не роблять, мабуть, ніде. Це пішло ще від Карпат. Зараз обом клубам бракує досвідчених футболістів, а також розуміння – чого вони хочуть. Якщо просто для задоволення якихось локальних амбіцій власників – це одна справа. А от для боротьби за високі місця, за путівку у єврокубки, потрібно серйозно розбудовувати проект. Для цього знадобиться не один рік.

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