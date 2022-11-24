"Многоквартирные дома, трасса Одесса-Киев на участке въезда в Киев, ТЭЦ, водонасосные станции, станции мобильной и телесвязи были атакованы этим безверными, у которых нет бога.

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Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно. Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, к гостинице на базе, но некоторые упали на лед и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь", – цитирует Запороженную Digi Sport.

Напомним, накануне рашисты выпустили по Украине 70 ракет, нанеся очередные удары по инфраструктуре и оставив миллионы украинцев без света и тепла. На Киев была направлена ​​31 смертоносная боеголовка, 21 из которых была сбита ПВО.

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