"Багатоквартирні будинки, траса Одеса-Київ на ділянці в'їзду у Київ, ТЕЦ, водопомпові станції, станції мобільного та телезв'язку були атаковані цим безвірними, які не мають бога.

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Три вибухи в повітрі пролунали так близько від нашої бази, що було стало дуже страшно. Гравці, які були на полі та тренувалися, побігли до укриття, до готелю на базі, але деякі впали на лід і вдарилися так сильно, що знадобилася медична допомога", – цитує Запорожану Digi Sport.

Нагадаємо, напередодні рашисти випустили по Україні 70 ракет, завдавши чергових ударів по інфраструктурі і залишивши мільйони українців без світла і тепла. На Київ було спрямвано 31 смертоносну боєголовку, 21 з яких була збита ППО.

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