"Должен сказать, что я никогда не думал о том, чтобы стать тренером. После того, как мне исполнилось 28-30 лет, я задумался над тем, что делать после завершения карьеры. У меня были тренеры, которые зарядили меня энтузиазмом тренировать. Так я и начал. Я прошел курсы и в 32 года был готов начать работать тренером.

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Первая цель заключалась в том, чтобы стать тренером в португальской Примейре. Я никогда не думал о других целях, когда только начинал, я хотел этого и в своей голове никогда не представлял, что уеду в другие страны. Однако сейчас все наоборот: я вряд ли вернусь в Португалию.

Опыт в Шахтере изменил мою жизнь. И не только профессионально, но и лично. Это был мой первый опыт за границей. Все началось с поединка Браги против Шахтера. Они увидели мой футбол и им понравилось. У них в течение 12 лет был Луческу, и они хотели измениться, это была хорошая возможность для меня. Так я впервые попал в Лигу чемпионов. И моя личная жизнь тоже изменилась. У меня отличная связь с Украиной, я встретил свою жену в Украине и у меня есть ребенок, который родился в Украине. Также у меня есть дом в Украине, у меня много друзей. Могу сказать, что Украина – это почти моя вторая родина. Сейчас я переживаю все происходящее очень непросто, ведь люди, которых я знаю, страдают, и мне тоже очень тяжело.

Мне тяжело смотреть на страдания этого народа, ничего не делая. Что мы делаем прямо сейчас, это говорим: "Хорошо, мы помогаем, отправляя оружие", но они – одни. Украинцы ведут борьбу с диктатором, который лжет, убивает людей и представляет опасность для человечества. Что меня больше всего огорчает, это то, что мы продолжаем смотреть, но того, что мы делаем, недостаточно для Украины и для мира. Потому что сейчас в опасности не только Украина, но и весь мир", – цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

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