Дисциплинарная комиссия CAF открыла расследование против игрока сербского клуба. Как сообщает beIN SPORTS, Гелора Канга Каку подозревают в том, что он уменьшил свой возраст

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Дело в том, что в документах полузащитника написано, что он родился в 1990 году. Впрочем, дисциплинарная комиссия имеет подтверждение, что его мать умерла в 1986 году. А, следовательно, он никак не мог родиться после ее смерти.

Гелор Канга Каку присоединился к Црвене Звезде в 2020 году. Это его второй приход в сербский клуб. Полузащитник в текущем сезоне сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.

Напомним, что Црвена Звезда по итогам группового этапа Лиги чемпионов заняла последнее место, набрав лишь один балл в шести турах.

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