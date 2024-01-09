Бонифейс получил травму, из-за которого пропустит самый важный в своей карьере Кубок африканских наций в составе сборной Нигерии. Вчера он объявил об этом в Instagram, а уже во вторник, 9 января, эту информацию Байер подтвердил на своём официальном сайте. Сообщается, что Виктору придется перенести операцию на приводящей мышце.

Форвард-открытие Бундеслиги пропустит Кубок Африки – на замену может быть вызван его одноклубник

Согласно источнику, в следующий раз Бонифейс сможет выйти на поле лишь в апреле. Таким образом, в распоряжении лидера Бундеслиги осталось только два номинальных форварда, Патрик Шик и Адам Гложек.

Бонифейс забил 16 голов за Байер в этом сезоне во всех турнирах. После 16 туров леверкузенцы лидируют в Бундеслиге, опережая Баварию на пять очков. Однако у мюнхенцев есть игра в запасе.

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